傳真社：多間連鎖零售商及食肆逃生通道受阻　屢被定罪仍阻塞 (15:12)

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《工廠及工業經營（應呈報工場的防火設備）規例》規定，「每個應呈報工場的東主，須使工場內作為離開工場的走火通道的每個門道、樓梯及通路，均保持良好狀況及暢通無阻」；《職業安全及健康規例》則訂明，「工作地點的負責人必須確保離開該工作地點的所有逃生途徑均保持在安全的狀況，並且不受阻礙」。

傳真社指出，過去兩個財政年度內，因上述兩條法例定罪次數最多的5間非建造業公司，依次為牛奶有限公司（34次定罪）、百佳超級市場（香港）有限公司（32次定罪）、美心食品有限公司（30次定罪）、大快活快餐有限公司（22次定罪），以及日本城（香港）有限公司（19次定罪）。

傳真社記者到上述公司部分曾被檢控的分店觀察，發現當中有分店通道仍被雜物阻塞。報道指旺角太子道西171號1樓的百佳超級市場分店，過去兩個財政年度曾兩次被定罪，分別判罰6000元及5000元。記者今年10月到該分店觀察，發現除顧客常用的主要出入口外，店內最少還有3個逃生出口，有關出口門上都貼有表格，每天由當值經理簽署，確認所有逃生通道不受阻礙。

但記者發現通向升降機的出口放有大量貨物；另一通向樓梯的出口，梯間放有手推車、貨籃等，通道僅餘約一半闊度；餘下一個出口裝有消防警報系統，未能觀察內裏情況，出口附近則放滿手推車，但未有造成阻塞。

另外，旺角彌敦道華比銀行大廈地庫的惠康分店，過去兩年有兩次阻塞通道定罪紀錄。傳真社記者觀察發現，店內兩個有出口燈箱指示的走火通道都裝有消防警報系統，未能確認有無阻塞；但貨倉通道一旁放滿貨物，只餘一個人的身位。

傳真社並指，過去兩年曾有3次阻塞走火通道定罪紀錄的大快活荃灣麗城花園分店，在記者觀察當日，通往其中一個出口的通道放滿碗碟等食具，另一出口附近則放滿貨物。曾被定罪判罰4萬元的日本城藍田啟田商場分店，逃生出口前亦擺放了不少貨物。

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