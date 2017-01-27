【紅磡站調查聆訊】傳媒報道後才看中科舉報電郵　陳帆指有責任了解：會否我做事有缺失？ (14:53)

中科董事潘焯鴻稱於去年9月15日電郵運房局，告知紅磡站出現大規模、有系統剪鋼筋事件。陳帆指有關電郵對外接收公眾意見，有同事會幫忙查看電郵，「若有需要才會將電郵交給我查看」，否則會由其他同事處理。

陳帆說雖然自己無親自處理事件，但有關同事已與潘焯鴻聯絡，及轉交港鐵跟進，因此認為潘指的問題已解決。

禮頓代表、資深大律師石永泰追問陳帆，為何今年沙中線風波後不去約見潘焯鴻。陳帆指，至今年9月起「傳媒已將事實抖出」，因此認為已「全面掌握事實」，並認為剪鋼筋事件「涉及刑事成分，我個人認為應由警方調查跟進」。

另外，委員會代表、資深大律師Ian Pennicott盤問陳帆，指今年6月事發後政府曾指示港鐵進行負載測試，但現時「無晒聲氣」。

陳帆說，當時建議做負載測試 是相信港鐵6月第一份報告的圖則及資料是正確，但隨着7月港鐵另一份補充資料，發現月台建築細節與政府掌握不同，直至今日仍未理解清楚建造情況，故要改用鑿石屎的方法檢視，務求「要百分之一百知道個細節」，認為若未知細節便進行負載測試存風險。

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