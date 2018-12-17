24歲渣馬跑手昏迷不治　醫生作供：事主心肌肥厚或有隱疾 (14:24)

東區醫院深切治療部顧問醫生沈開平供稱，事主吳卓諭送院時，其心臟已停頓近1小時，而心臟停頓30分鐘以上的病人存活率已極低。沈據臨牀診斷，量度事主左心室壁厚1.7厘米，正常應少於1.2厘米，令左心室跳動緩慢。沈解釋這有可能是先天性，病者或年輕時已有此問題而未知，但劇烈運動以致把身體推至某個極限，則會誘發此病。

惟家屬問及，臨牀發現與法醫報告有出入，報告沒有指出事主心臟肥大。沈指出解剖與臨牀情況不能比較，或因屍體水分縮減而有別。

而負責解剖的病理部顧問醫生呂潤開供指，未有發現心內膜或心隔膜增厚、肥大等異常，量度左心壁厚1.5厘米，從病理學角度而言不算肥大。呂總結心臟停頓和臨牀情況，結論為事主死於心臟性猝死。呂其後再作分子遺傳研究，在100對有可能突變的基因中，他測試其中35對有可能出現突發性心律失常的基因，但找不到病變。

呂解釋原發性心律失常致死的人中，年輕人佔約百分之30，亦存在檢測不到和未發現的疾病基因。深切治療部主管殷榮華補充稱，研究顯示每十萬名跑馬拉松參賽者中，百分之0.5至1名跑手會出現心臟停頓，而絕大部分出事的人均在終點前暈倒，故設立醫療隊團在最近的律敦治醫院候命。

研訊將於明年1月7日繼續，等待專家證人作供。

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