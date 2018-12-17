槌殺八旬包租公　七旬翁誤殺罪成囚8年　官斥殘忍 (12:09)

七旬翁去年在元朗田心村用槌仔連續擊打八旬包租公，致對方頭骨、面骨骨折，露出頭骨死亡，七旬翁事後被指丟掉兇器並將包租公房門鎖上，鄰房租客數日後發現有白色小蟲從包租公房間爬出始揭發事件。陪審團早前裁定被告謀殺罪不成立，但裁定交替控罪誤殺罪成。法官指出，被告犯案時不斷用槌仔襲擊包租公頭部，造成至少29處裂傷，行為殘忍，判囚8年。
被告倪耀偵（77歲），被裁定於2017年4月10日，在洪水橋田心村一單位因遭激怒下誤殺事主陳根蘭（終年80歲）。被告過往有非禮、非法禁錮及盜竊的案底。辯方求情時指，被告開審前已表明會承認誤殺罪，惟控方繼續審訊，又呈上被告的醫療報告，指被告患老人病，但認知能力在檢查中達滿分標準。
法官張慧玲判刑時指，每個人一定要尊重他人的生命，奪取他人的生命屬非常嚴重的事。法官解釋，陪審團今次認為被告有意圖謀殺，或對事主身體造成嚴重傷害，惟同時認為被告因被激怒，短時間失去自控能力而犯案。
法官又指，被告犯案時不斷用槌仔襲擊事主頭部，造成至少29處裂傷，行為殘忍，刑期必須反映其嚴重性。
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