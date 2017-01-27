【消委會報告．短片】信用卡現金回贈簽帳額可差8倍　最高450元最低50元換1元回贈 (13:08)

消委會指，現金回贈按不同獎賞計劃的計算模式劃分，可大致分為自動回贈、換領回贈、獎賞扣減。自動回贈的計算模式較直接，另外兩模式牽涉先以簽帳額賺取賞分，再透過賞分換取現金回贈。

據消委會報告，以賞分兌換現金回贈，每次兌換需以特定金額為單位，普遍為$20、$50及$100現金回贈，持卡人需以發卡機構要求的賞分數目兌換。以中國建設銀行（亞洲）信用卡（永久免年費）的「積分優惠獎賞計劃」為例，積分兌換20元回贈時，平均每1元回贈所需的兌換簽帳為450元。

另一例子安信信貸「EarnMORE銀聯鑽石卡」（年費800元）的現金回贈計劃，平均每1元現金回贈所需簽帳額為50元，每月現金回贈換領不設上限，每信用卡年度的現金回贈亦不設累積上限，且賺取的現金回贈永久有效。

消委會表示，計算現金回贈的總成本會因各類優惠、兌換條件、使用限制和年費等因素而改變，消費者宜按自己慣常消費模式，選取最合適的信用卡，切勿因盲目追求獎賞而過度簽帳，以免得不償失。

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