【消委會報告．短片】55款香水可致敏　1350元Chanel香水含15種致敏物 (10:35)

測試發現，17款樣本檢出HICC（新鈴蘭醛），若以歐盟SCCS提出化妝品中0.02%HICC不可視作安全濃度的水平而言，15款樣本檢出HICC的濃度高於這個水平，當中以TOM FORD Grey Vetiver Eau de Parfum Vaporisateur Spray檢出的含量最高（0.34%），其他包括GUCCI Flora Eau de Parfum Vaporisateur Natural Spray（0.11%）、THE BODY SHOP White Musk Eau de Parfum（0.10%）、Zara R Rose Eau de Toilette（0.15%）、diptyque 34 TRENTE-QUATRE Boulevard Saint Germain Eau de Toilette Vaporisateur - Natural Spray（0.15%）等。

HICC是高致敏性的致敏物，去年8月，歐盟就《化妝品條例》已提出修訂，要求所有在歐盟地區出售的化妝品，於2021年8月起一律禁止銷售含HICC（新鈴蘭醛）、氯化苔黑醛和苔黑醛3種高致敏物。

此外，26款香水含接觸性致敏物BMHCA，當中以Chloe Eau de Parfum Natural Spray Vaporisateur、TOUS Eau de Parfum Natural Spray Vaporisateur、Victoria's Secret Bombshell Eau De Parfum、Clinique Happy Perfume Spray、ISSEY MIYAKE L'Eau D'Issey Eau de Toilette Vaporisateur - Natural Spray樣本所檢出的濃度較高。

另外，有37款樣本檢出不同種類和濃度的人造麝香物質，11款樣本檢出塑化劑DEP。

消委會提醒，揀選及使用香水時，應留意：

· 不少香水的成分列表，都有標示所含的香料致敏物質，消費者應慎閱產品標籤，有助減低皮膚過敏的風險；

· 先試用心儀香水產品的樣本，如出現過敏反應或不適，應立即停用；

· 皮膚較易產生不良反應者，可考慮噴在衣物上，但要留意衣服的顏色和物料是否合用；

· 濕疹患者、計劃懷孕、孕婦或正值餵哺母乳的婦女，以及家中有嬰幼兒的家庭成員，應暫時避免使用香水。

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