【消委會報告．短片】9款電熱盤無一通過全部安全項目　兩款泄漏電流過高　增跳掣觸電風險 (10:39)

消委會提醒，電熱盤外形亮麗，惟整體測試表現一般。是次測試的9款多功能電熱盤，價錢599元至998元，總評以5分最高，樣本中除1款售價最高、售998元的樣本取得4分的較佳成績外，2款價格約600元和700元的樣本，在安全程度測試表現欠佳，總評只有2分。其餘6款樣本，總評只取得3分。

在溫升測試中，所有樣本均有部分位置（例如鍋蓋的手柄、電源插座的插腳、開關掣及／或內部電線等）的溫升超過標準上限。測試中有2款樣本量得的最高表面溫度升幅，分別為87.5K及71.7K，惟樣本欠缺高溫警告標誌，未能符合標準要求。

有兩款樣本在1.15倍的額定輸入功率下操作時，帶電部分與接地的金屬內殼之間量得的泄漏電流分別為5.55mA（Thomson電熱盤TM-356型號）及7.97mA（億世家ecHome電熱盤HP1200型號），遠超標準上限的0.75mA，增加使用時跳掣及觸電的風險。上述超標較高的樣本，在1.24倍額定輸入功率的非正常操作下，更因電流過大而導致漏電斷路器跳掣，未能完成部分測試項目。

另外，7款樣本未達防觸電保護要求，當中5款樣本採用磁性電源插頭，當傾斜接駁插頭時，接地連接並非最早完成，有機會觸及插座的帶電部分，消委會促請廠商改善設計。

測試的9款電熱盤牌子及型號（售價/總評）：

1. Bruno BOE021（$998/4星）

2. 寳康達 PMG3800（$988/3星）

3. Toffy K-HP1（$568/3星）

4. recolte RBQ-1（$888/3星）

5. Sanrio TS3338（$760/3星）

6. Diamond HP-PU001（$599/3星）

7. 樂信牌 RMP-TX130（$998/3星）

8. Thomson TM-356（$699/2星）

9. 億世家 HP1200（$599/2星）

7款未達防觸電保護要求：

1. Toffy K-HP1（$568/3星）

2. recolte RBQ-1（$888/3星）

3. Sanrio TS3338（$760/3星）

4. Diamond HP-PU001（$599/3星）

5. 樂信牌 RMP-TX130（$998/3星）

6. Thomson TM-356（$699/2星）

7. 億世家 HP1200（$599/2星）

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