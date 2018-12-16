再有健身中心被揭高壓推銷　男職員包圍女子　要求事主拍片稱自願簽約 (17:40)

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21歲的陳小姐（化名）月入一萬多。她今年8月在旺角街頭，被一名健身中心男職員截停，要求填寫資料表格。陳當時剛下班，形容自己精神狀態差，一度以趕時間拒絕，但對方繼續游說，最終跟他到中心填表。

到中心後，陳才得知是健身公司。中心一至兩名男職員不斷向陳推銷，又帶她拉筋，游說她付款約9萬元參加4年健身會籍。在不斷高壓推銷情況下，陳最終以優惠價，分別以銀行過數、現金付款及信用卡購買現金券交予職員，合共付7.77萬元。

陳小姐稱，在中心房間中，職員更要求她拍片，指自己自願簽約，已看清所有條款，不能退款，又叮囑她不要跟其他人說。陳稱，當時感十分無助，有表達過不情願。

簽約後，陳曾到中心健身數次。她稱，男職員推銷時表明有一對一私人教練，但事實沒有；健身中心簡陋，亦沒有跑步機。直到12月初，陳到中心健身，男職員向她稱，收到小額錢債審裁處信件，指陳小姐以優惠購買會籍被老闆發現。職員指，要陳小姐補回差額，又稱報警也沒用，更恐嚇稱老闆已有齊陳資料，知道她戶口存款金額等等。陳稱當時已嚇哭，形容「整個人崩潰」，未有仔細查看信件。

陳最終再付4萬元，事後陳沒收到任何收據，又發現兩份合約的公司名稱不同，在網上也找不到相關資料。陳曾到中心與職員理論，但職員否認有「小額錢債審裁處信件事件」發生。

民建聯沙田區議員王虎生稱，12月初接獲事主求助，並將個案轉介至立法會議員葛珮帆。葛珮帆批評，事件不能接受，付款方式匪夷所思，是她接觸過「最離譜的個案」。她稱「一大班男人圍着她（陳小姐），疲勞式轟炸、威脅利誘，用盡一切方法要錢」，稱已陪同事主到灣仔警署報案，亦會向海關及消委會投訴。

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