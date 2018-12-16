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跨專業人士倡安老院舍上調人手比例　增聘專業人士 (16:50)

申訴專員公署早前主動調查社署對安老服務的監管，發現相關法例過時。由立法會議員、民間團體和專業人士組成的「永別劍橋康橋工作小組」指，現時安老院舍及殘疾人士院舍有人手不足問題，建議調整院舍的人手比例，如將護理員與住客的比例，由1比20調至1比10，並將要求擴闊到各類專業人士包括社工及物理治療師等。

現時《安老院條例》及《殘疾人士院舍條例》兩項法例有就院舍的人手訂立最低要求，亦規定下午6時至上午7時要有2名員工當值，但最低人手要求未有包括其他專業人士。

小組建議將現有的最低人手要求提高，例如護理員日間人手調整至1比10，晚上10時至翌日早上7時調至1比20；保健員比例調至1比20，並加入一名駐院護士負責監察院舍護理情況。此外，小組又建議增設其他專業人士的最低人手要求，以60人院舍為例，需要一名物理治療師、一名職業治療師、一名護士及兩名配藥師。

小組成員之一、立法會議員張超雄稱，現有條例沒有要求院舍聘請任何專業人士，屬「荒謬絕倫」，是第三世界的標準。如提高人手比例，人員的需求亦會增加，但他認為假如建議能通過並成為法例，至少要3至5年時間，仍有時間準備應付未來的需要。

30歲的王芷恩患有腦癇症，住在深水埗的安老院舍已經一年多，她形容人手不足問題嚴重，員工每次換片都只換走尿片內的片芯，尿片只會在洗澡時更換，即2日才換一次。她認為院舍內的員工判斷力不足，遇上住客有突發情況時，未能決定應先聯絡家屬還是送院求助，故增設專業人士有助改善情況。

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