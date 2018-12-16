不明人士凌晨開工　百年城皇街石梯被亂上漆油 (15:33)

中西區關注組回覆本報查詢時，表示今日凌晨城皇街不少街坊突然被施工聲音所吵醒，並發現有不少不明人員正在施工。日出後，街坊發現每一級石梯邊緣竟然多了一條黃色防滑漆，而這批噴漆手工相當粗糙，有些甚至畫了出界。

關注組表示非常震驚，指事前沒有接獲任何通告，區議會也沒有進行諮詢，現場也找不到任何工程告示。他們指石梯屬孫中山史蹟徑範圍，極具歷史價值，已報警及向區議員求助。他們又質疑是路政署人員深夜趕工，呼籲有關部門立即停止破壞石梯，並將石梯回復原狀。

警方表示，今晨11時左右接獲報案，指城皇街與永利街交界一段石梯，被工人噴上油漆。現時警方以接獲投訴處理，暫時未知工人屬於哪個機構。

路政署回覆本報查詢，指署方承建商昨晚上在一段堅道至必列者士街的城皇街樓梯部分位置加設黃色防滑鋼砂條，以改善樓梯整體狀況，因應有市民關注，署方已指示承建商暫停工程，並會與有關人士商討。

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