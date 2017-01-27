【七一遊行】警跟蹤拍攝持「港英旗」示威者逾39分鐘　民權觀察批違守則將投訴 (14:12)

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民權觀察分別在今年的七一遊行和十一遊行派出義務人權觀察員，當中觀察到5次警方攝錄示威者的個別事件，有4次都與港獨支持者及港英支持者有關，惟報告未能判斷警方是否針對港獨人士。

其中一次是在今年七一遊行，當時兩名示威者將一幅「港英旗」掛上其自備旗桿後，即有一隊4名便衣警員組成的攝錄小隊緊跟二人。持「港英旗」的兩名示威者遊行時氣氛和平，惟攝錄小隊仍跟蹤最少39分鐘，其間更有督察指示繼續攝錄。

民權觀察成員王浩賢指，按監警會於2015年公開的錄影大型公眾活動指引中，指出警方只可在偵察犯法行為，及需檢討事件的工作，才可進行錄影，內容應以事件為主。然而觀察到的5次事件中，示威氣氛皆和平，亦無人鼓吹暴力或作違法行為，故認為警方錯誤行使權力。

王批評，警方行為威脅示威者行使集會及言論自由，或產生寒蟬效應，預告會就七一示威的事件到投訴警察課投訴，亦會把兩次報告交予監警會、立法會及其他相關部門跟進。

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