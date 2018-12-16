指言論惹誤會　羅致光澄清：服務券僅擬用於小學課餘託管 (11:40)

網誌題為＜更多社會資本有待發展與發掘＞，羅致光指，他早前所指的服務券為小學課餘託管的服務，與幼稚園學生課餘託管及0至3歲幼兒日間託兒服務無關，並強調沒有考慮用服務券為3至6歲幼稚園學生提供課餘託管服務。

他又同意要增加長全日的獨立幼兒中心，但認爲除非所有幼稚園都變成長全日制，否則幼稚園學生課餘託管仍存在需要。

對於社會有聲音批評政府建議將0至2歲以下幼兒的日間幼兒中心合資格幼兒工作員人手比例，由1比8改為1比6的升幅不足，羅致光表示，政府官員需要考慮可行性，但事實上他對於要在一年內聘用約238個合適的幼兒工作員，「不是很有信心做得到」，「作為政府官員，講得出便要有理由認為有機會做得到。我講的是『有機會做得到』。事實上，我不是很有信心做得到」。

羅致光說，按照「幼兒照顧服務的長遠發展研究」的香港大學研究顧問建議的規劃標準，即每2萬人有103個3歲以下的資助幼兒中心服務名額，當中82個為0至2歲，21個是2至3歲的人手比例及人口數字計算，需要聘請5728個幼兒工作員才能滿足需求，是今天人手的7倍以上，是極大挑戰。

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