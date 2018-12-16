張建宗：發展香港成「植根中國傳統融會多元文化國際文化大都會」 (09:13)

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網誌題為＜文化新里程＞，張建宗指，文化藝術鑄造城市靈魂，是推動社會持續進步原動力，並以活化中環「大館」、西九文化區戲曲中心明年1月20日開幕等，形容多個大型項目先後落成啟用，標誌着香港藝文發展邁向新里程。

張建宗說，政府會竭盡所能投放更多資源支持本地文化藝術界別，如2018/19年度，政府在文化藝術方面總開支逾47億元；2018/19年度亦增加了對香港九個主要演藝團體及香港藝術發展局經常性資助，整體比2017/18年度增加約12.9%，而政府來年會繼續增加對九個主要演藝團體及藝發局的經常性資助，以支援所有規模藝術團體。

張建宗另提到，現正興建的東九文化中心預計2021年開幕，政府也正積極規劃在粉嶺第11區興建新界東文化中心，隨着立法會財務委員會於2018年通過撥款，其施工前期工序預計2022年第一季完成。

九個主要藝團為香港管弦樂團、香港中樂團、香港小交響樂團、香港舞蹈團、香港芭蕾舞團、城市當代舞蹈團、香港話劇團、中英劇團、進念二十面體。

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