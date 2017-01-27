【菲藏毒案4港人囚終身】事主聞判說「在菲等死不如早點死」　女兒憂父失信心難捱過上訴程序 (22:06)

相關報道：菲藏毒案4港人囚終身 家屬指菲司法太恐怖

梁詠琳說，由於有影片顯示，警員首次搜查4名港人的背囊時，並未發現毒品，加上有事發時在船上的記者願出庭作證，4人的代表律師原本也估計會有百分百勝算。她更承諾年逾八旬的祖父母，今次一定會帶父親回港，亦從香港帶了厚衣物，打算讓父親獲釋後換走囚衣。

但事與願違，法庭昨日裁定4人藏毒罪成囚終身，4人要即時還押，她從香港帶到菲律賓給父親的衣服，最終要原封不動帶返港。

詠琳說，原本4人和家屬都相信當地司法制度可還他們清白，才捱得過這兩年等候審訊的日子。但父親昨日獲悉判刑後，情緒低落，又自責自己花費家中一大筆金錢，更說「既然在菲律賓都是等死，不如早點死」。她擔心父親會失去信心，難以捱過漫長的上訴程序。

盧樹好表示，當地監獄環境惡劣，逾千名囚犯共用4個廁所，一張雙人牀要睡6人，食、住都需要付費，每日生活費約80至90港元，「冇錢就飲水喉水」，若未能獲政府協助，4人將面對絕望的境况。

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