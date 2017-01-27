【菲藏毒案4港人囚終身】引述中國領事稱認罪可引渡回港服刑　家屬：信清白擬上訴 (22:00)

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梁樹福女兒梁詠琳和盧榮輝胞姊盧樹好今日凌晨返港，她們今午接受訪問時表示，昨日判刑後，中國駐當地領事曾向家屬表示，4人可申請引渡回港服刑，但需要4人認罪。由於家屬相信他們是清白，加上相關程序需時5年，香港與菲律賓之間亦從未有過成功引渡的先例，故家屬計劃申請重審，亦會同步提出上訴，預計耗時2年。

盧樹好表示，當地監獄食、住都要付費，每日生活費約80至90港元，加上律師費等，過去兩年為案件花了數十萬元，已耗盡積蓄，年逾七旬的母親亦因此要重新工作。她又說，暫時未知上訴所需的費用，計劃透過眾籌來付當中一部分。

特首林鄭月娥今早回應事件時表示，特區政府會為在外地遇到困難的港人提供支援，但不能直接干預當地法律或司法程序。梁詠琳說，感謝林鄭月娥關注事件，但希望她可向國家主席習近平反映，在外交層面向菲方要求給予4人公平審訊的機會。

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