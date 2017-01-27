強生被指隱瞞爽身粉含石棉　港連鎖零售商關注　HKTVmall考慮「適時下架」 (19:09)

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衛生署表示，使用含石棉爽身粉引致的健康風險，一般要視乎其石棉含量、使用時間和使用方法等因素，提醒市民若出現呼吸困難和胸口疼痛等特定症狀，可諮詢家庭醫生。署方會繼續留意事件。

海關表示，一般在香港市面出售予私人使用的消費品，如不受其他特定法例規管，產品安全會受《消費品安全條例》管轄，必須符合當中指明的一般安全規定，包括由標準檢定機構公布的合理安全標準。海關會密切留意今次事件，並採取所需跟進行動。

以下為各連鎖零售商回應：

惠康：十分關注產品安全要求，會繼續與供應商保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

百佳、屈臣氏：十分關注事件，並會與供應商跟進，及密切留意衛生署指引。

HKTVmall：正密切留意政府當局及衛生署的宣布，適時安排貨品下架 ；亦會與供應商密切聯繫，了解有關產品的情况。

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