逾四成受訪高教界及社福界人士認為專業自主度倒退 (14:09)

高教公民和社工復興運動，在今年6月至8月期間，以電郵或傳真網上問卷方式，分別訪問了212名高教界學術人員及303名註冊社工。結果顯示，有77.5%高教界學術人士認為，高級管理層為最影響其專業自主的因素，其次為撥款機構（60.3%）和管治委員會或董事會（59.8%）；社工方面，亦有86.2%受訪社工認為高級管理層是最為影響專業自主的因素，其次是香港政府（79.7%）和撥款機構（78.3%）。

註冊社工曾醒祥轉述業內同工經歷表示，曾有宗教團體因不滿有機構提供性小眾服務而肆意騷擾，呼籲家長抵制機構服務，令機構管理層及撥款機構受壓，繼而令前線社工服務受影響。

社福界立法會議員邵家臻認為，社工參與政治社會運動是「血液的一部分」，但受近年政治氣氛影響，前線社工因受壓而減少發聲，「好擔心（他們）不再捍衛社會，面對不公義變得沉默」。社工復興運動成員梁志遠表示，將建議社工註冊局定期做一個專業自主調查，監察業內情况。

另外，有82%高教界學術人員表示，相較1年前香港的學術自由「大幅倒退」和「輕微倒退」。高教公民研究總監關志健分析，過半受訪學術人員為合約制，並無職業保障，令他們擔心其教學和研究會否「行差踏錯或得罪政權」。關志健呼籲公眾關注問題，並建議大專院校提高透明度，公開升遷和評估表現的準則，讓學術人員清晰知道，去留和加薪不受個人政治取向影響。

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