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大棠楓香林漸紅 九巴聖誕期間增專線前往 (23:05)
24歲世界口琴冠軍遇電騙失590萬 「日夜埋頭音樂，不知世途險惡」 (20:58)
產品加「非中藥」可繞過規管 食衛局擬修訂中醫藥條例 (19:55)
【短片】深水埗天降鈔票警拘一男 籲市民交拾獲鈔票予警方免墮法網 (19:52)
【電騙】騙徒扮執法人員 24歲世界口琴冠軍失590萬元 (19:07)
【短片】公民黨改選領導層 梁家傑續任主席 余若薇退下火線 (18:32)
再有健身中心被揭高壓推銷 男職員包圍女子 要求事主拍片稱自願簽約 (17:40)
【許曉暉追思會】梁振英：拉布致文化局落空是我與許共同遺憾 (16:58)
跨專業人士倡安老院舍上調人手比例 增聘專業人士 (16:50)
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【許曉暉追思會】前上司曾德成致辭哽咽 讚許曉暉是「最雍容典雅的中國女性」 (16:27)
靖國神社前示威被拘 保釣會：日本法院周三開審 爭取郭嚴二人當庭釋放 (16:00)
不明人士凌晨開工 百年城皇街石梯被亂上漆油 (15:33)
港大聯院會反對李國章連任校委會主席 譴責政府漠視學生聲音 (15:15)
【Emily Online】陸頌雄買華為平板送媽媽：愛，毋須講太多 (15:09)
警方油麻地檢4萬元毒品拘兩男女 (14:49)
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【天降鈔票】警現場檢獲約5000元現金 案件暫列公眾地方行為不檢 (21:39)
劉廼強出殯 梁振英致悼辭：正直無私有風骨 (21:23)
【菲藏毒案4港人囚終身．短片】找領導人介入？ 張建宗：要看事態發展 (21:07)
強生被指隱瞞爽身粉含石棉 港連鎖零售商關注 HKTVmall考慮「適時下架」 (19:09)
【Emily Online】曼聯三名宿做隊友 田北辰「迪基亞」上身 (18:37)
【天降鈔票】大律師：若故意掟錢或觸犯公安條例 拾錢者不一定犯法 (17:44)
【天降鈔票】鄭泳舜促查紙幣來源 蔣麗芸：產生混亂警須跟進 (17:36)
曾連直線也行不到 中風康復者從100米跑到10公里 首嘗比賽成功感 (17:04)
【天降鈔票．短片】黃金商場天降紙鈔 途人爭相歡呼拾錢 警員到場接收 (16:35)
逾四成受訪高教界及社福界人士認為專業自主度倒退 (14:09)
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【工展會．短片+多圖】林鄭花2500元購小吃臘味 排通宵長者成功搶80元福袋 (13:27)
吐露港公路七人車掃水馬被撞翻 司機涉醉駕被捕 (12:10)
【UGL案件．短片】稱律政司檢控工作不受干預 林鄭相信鄭若驊願回應 (11:50)
淺水灣道豪宅疑遭爆竊失夾萬 (11:24)
【菲藏毒案4港人囚終身．短片】林鄭月娥：非常重視 政府會提供支援 (11:10)
融樂會總幹事籲平機會加強網上歧視言論執法 (11:00)
林正財冀安老院門檻訂甲一級 業界：無地無人手何來質素？ (10:47)
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西區反黑重案聯手 破香港仔非法賭檔拘21人 (10:25)
四驅車追尾撞轉彎平治 醉駕司機報警投案 (10:05)
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【菲藏毒案4港人囚終身】家屬返港聲淚俱下稱無辜 盼林鄭幫忙向習近平反映 (09:43)
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靖國神社示威被拘 郭紹傑嚴敏華據指可被判終身監禁 (23:39)
空運中心集體毆鬥 機場特警持盾到場拘8人 (23:04)
國歌法草案建議：立會議員宣誓場合須奏唱國歌 (21:58)
兩男子涉冒警被捕 星期六提堂 (20:57)
劉廼強設靈 梁振英梁愛詩等致祭 王志民昨訪劉家慰問 (20:47)
有指教職員餐廳吃「霸王餐」成風 理大：已提議改善付款程序 (20:44)
涉盜用3700萬 英冠伯明翰母公司前經理辯稱花紅 時任CEO：那我應獲4億 (19:21)
伊院呼吸衰竭漢轉送ICU時無駁氧 調查委員會：即使無此事病人情况亦可能無大分別 (19:11)
【紅磡站調查聆訊】休假路政署長作供後走後門離開 新聞官曾強調僅委員會人員可用後門 (19:04)
【短片】4港人菲律賓藏毒罪成判囚終身 親友稱冤枉 (18:58)
無業漢欺詐強姦勒索女找換店員判囚11年 反對交還中獎3萬元彩票 官：仲想拎返？唔畀！ (18:21)
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「道士」涉藉詞非禮母女 事主：3次遭被告「採元珠」感不適 (16:12)
高院裁一地兩檢合憲 北大教授：《基本法》並非「憲法」 (16:06)
求初戀女友復合不果 青年圖放炸彈判囚32月 官：跌倒要學懂站起 (15:50)
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【渣馬跑手死因聆訊】律敦治醫院花50分鐘啟動人工心肺機 (14:19)
靖國神社「拍攝示威」被拘 嚴敏華：望中國外交人員關注看望 (14:17)
【短片】警拘12人涉藉詞低息貸款詐騙2100萬 (13:11)
葵涌道兩貨車相撞 一跟車工被困獲救送院 (13:07)
【4港人菲藏毒罪成】涂謹申指家屬聞判憤怒悲痛 盼中央港府關注 (12:28)
李國章續任港大校委會主席 為期3年 (11:51)
高院裁一地兩檢合憲 湯家驊：法官未裁人大決定的權力 做法妥善令人信服 (10:59)
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【短片】46歲女子疑因病厭世上吊 獲救送院 (09:53)
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【UGL事件】律政司未尋獨立意見 湯家驊：不說清楚反引人話柄 (09:34)
港大情侶西環墮海 24歲男生搶救4日不治 (09:34)
中移動被冒認致電索個人資料 籲客戶遇可疑電話報警 (09:24)
日間最高20度 氣溫漸回升 (07:04)
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淺水灣道豪宅疑遭爆竊失夾萬
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一名於淺水灣道32號一間獨立屋工作的女傭早上近8時報警，指屋內一個夾萬不翼而飛，懷疑有賊人由露台潛入爆竊。警方接報到場調查，惟屋主不在港，損失數字有待點算。
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