林正財冀安老院門檻訂甲一級　業界：無地無人手何來質素？ (10:47)

申訴專員公署發表主動調查報告，批評社署對安老服務監管不足及執管寬鬆，法例過時且不夠全面，又指社署僅重複發警告，對院舍毫無阻嚇作用，促請加強執管。安老事務委員會主席及行會成員林正財在商台節目指，報告提及的是2015/16年情況，及後委員會已向政府提交方案，而本港近兩年已無再發生相關問題。香港安老服務協會主席李輝則批評政府規劃滯後，將責任推給私營市場，並認為稱業界「賺到盡」的說法不公。
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林正財表示，安老院質素是各區一致關心的議題，尤其為私營牌照院舍。他說，安老院質素問題大多源於業界生態不健康，希望日後不應再以營運牌照院舍的模式營運，而應將所有安老院的入門門檻均訂為甲一級院舍；前者收費每月8000元，後者為1.3萬元。
林正財又稱，本港頗多間質素差的營運牌照院舍已結業，或期望轉為甲一級，強調當局將慢慢淘汰不符合日後新《安老院條例》的劣質院舍，其間或設過渡期。
李輝在節目上則批評，政府規劃滯後，將其需要承擔的責任推給私營市場，但市場中的院舍卻沒有穩定場所作長期投資。她說，業界內許多小規模院舍都只獲「微利」，希望大家不要認為業界都是「賺到盡」，並認為業界的問題非金錢可以解決，指「無地方、無人手，何來質素呢？」
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