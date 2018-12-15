林正財冀安老院門檻訂甲一級　業界：無地無人手何來質素？ (10:47)

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林正財表示，安老院質素是各區一致關心的議題，尤其為私營牌照院舍。他說，安老院質素問題大多源於業界生態不健康，希望日後不應再以營運牌照院舍的模式營運，而應將所有安老院的入門門檻均訂為甲一級院舍；前者收費每月8000元，後者為1.3萬元。

林正財又稱，本港頗多間質素差的營運牌照院舍已結業，或期望轉為甲一級，強調當局將慢慢淘汰不符合日後新《安老院條例》的劣質院舍，其間或設過渡期。

李輝在節目上則批評，政府規劃滯後，將其需要承擔的責任推給私營市場，但市場中的院舍卻沒有穩定場所作長期投資。她說，業界內許多小規模院舍都只獲「微利」，希望大家不要認為業界都是「賺到盡」，並認為業界的問題非金錢可以解決，指「無地方、無人手，何來質素呢？」

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