【UGL事件】林卓廷斥律政司未尋獨立意見　梁美芬讚「有膽」願承擔 (09:52)

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林卓廷今早在商台節目指，梁振英為前特首及現任全國政協副主席，律政司今次決定難免響公眾對律政司獨立性的信心；要求律政司公開詳情，並到立法會司法事務委員會解釋，及就廉政公署查得的資料尋求獨立法律意見，否則將提出對律政司的不信任動議。

同場的經民聯梁美芬則表示，在法律上而言，今次案件的證據不強，認為當律政司內部無能力及沒有相關專長時，才需尋求獨立法律意見，否則或被視為不肯承擔及能力不足，不能「一不請外聘便說違反程序，及好像是必然的程序」。她續指，律政司今次的做法反而「有膽、有個膊頭，承擔了一個決定」。

工聯會黃國健亦在節目上稱，律政司及廉政公署「如果沒有充分證據，而繼續不結案……會給人感覺，似乎是一種針對個人的政治迫害」。他說，立法會的UGL事件專責委員會至今均無進展，因為沒有新資料提交，直言委員會根本查不到東西，並且只是「形式的存在」，稱委員會一或自行終止，一或隨立法會任期而完結。他自己則持開放態度。

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