曾連直線也行不到　中風康復者從100米跑到10公里　首嘗比賽成功感 (17:04)

突如其來的腦中風，一度令48歲張惠坤（Kevin）活動能力受損，連直線走路亦見困難。不過，Kevin在病魔前沒有敗陣，憑着「心有不甘」精神，他選擇了以跑步鍛煉身體。
Kevin在facebook群組「長跑長友」分享自身故事，不少網民深受啟發，敬佩他的精神和堅持，又鼓勵他繼續努力。從開初只跑到100米，到本月成功完成一項10公里賽事，Kevin背後付出了多少努力？《明報》網站記者訪問Kevin，了解他的故事。
從事建築業的Kevin，6年前一天突然感到嘴巴麻痺、難以說話及不能吞嚥口水，隨即在太太陪伴下求醫，確診腦中風，須接受溶血針治療。雖然性命得保，但Kevin手腳知覺、語言能力、平衡力均受損，他形容連「直線都行唔到」，需要接受言語治療及重新學習行路。
Kevin留院兩星期後可回家，配合物理治療，花了約兩個月時間復康，醫生也稱他康復得很順利。雖然如此，Kevin的呼吸系統大不如前，要從「零」開始練氣，他約在4年前開始選擇跑步作鍛煉。他說，中風前未試過跑步，向朋友請教時，對方只勸他慢慢行，更令他心有不甘，決定努力訓練。
Kevin記得，開初訓練只能跑到四分之一個標準田徑場，即100米，走兩圈就要慢下來回氣。慢慢待氣量有進步，他開始挑戰1公里、2公里、5公里，直至今年12月上旬，他完成了人生第一場的10公里跑步賽事。
「早年曾腦幹中風入院，手腳不協調又無咗平衡力，食唔到嘢又講唔到嘢，要重新學習進食及行路。從來無諗過6年前腦幹中風之後，有機會可以正常跑步同做運動。參加了人生第一個10K比賽，對我意義重大。」
Kevin表示，中風前他甚少運動，病後卻愛上運動，不止跑步，還會踏單車，例如最近由上水踩至沙田，完成了34公里路。未來他想繼續參加賽事，包括將目標放在更困難的半馬和全馬。
Kevin特意感謝太太，縱使他曾經臥於病榻，太太不介意辛勞奔波照顧他，又讓他在最艱難時刻專心養病，令他體會到「健康與否不是一個人的事，而是一家人的事」。
文：譚智成
編輯：葉明傑
圖：受訪者提供