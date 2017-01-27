曾連直線也行不到　中風康復者從100米跑到10公里　首嘗比賽成功感 (17:04)

突如其來的腦中風，一度令 48 歲張惠坤（ Kevin ）活動能力受損，連直線走路亦見困難。不過， Kevin 在病魔前沒有敗陣，憑着「心有不甘」精神，他選擇了以跑步鍛煉身體。

Kevin 在 facebook 群組「長跑長友」分享自身故事，不少網民深受啟發，敬佩他的精神和堅持，又鼓勵他繼續努力。從開初只跑到 100 米，到本月成功完成一項 10 公里賽事， Kevin 背後付出了多少努力？《明報》網站記者訪問 Kevin，了解他的故事。