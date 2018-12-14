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靖國神社示威被拘　郭紹傑嚴敏華據指可被判終身監禁 (23:39)

保釣行動委員會成員郭紹傑及嚴敏華，周三（12日）在日本東京靖國神社外，焚燒及拍攝焚毀一個道具神主牌後被捕。協助兩人的民主黨立法會議員尹兆堅，引述當地代表兩人的律師表示，兩人最嚴重可能會面臨終身監禁。

相關報道：靖國神社「拍攝示威」被拘　嚴敏華：望中國外交人員關注看望

尹兆堅表示，郭紹傑和嚴敏華目前仍被拘留，情况並不理想，中國領事館其間只探視過兩人一次，未有提供其他協助。尹轉述當地協助兩人義務律師表示，兩人行為可視為「縱火」；如警方以建築物內有人、其「縱火」行為有可能導致他人受傷作為控告理由，兩人最嚴重或被判終身監禁。

保釣行動委員會表示，昨晚收到嚴敏華親手寫的信件，內容指其身體狀况尚可，沒有不適，但未知何時可回港。嚴敏華在信中又指，最希望「中國外交人員、香港保安局的人員能關注此事」並前往探望，讓她可得到外間消息。

入境處回覆指，一直透過外交部駐港特派員公署及中國駐日本大使館了解情况，指大使館會確保當事人的合法權益，又指會繼續與公署及大使館保持密切聯繫，並「按實際情况，提供一切可行的協助」。

郭紹傑和嚴敏華是在周三於靖國神社外抗議，其中郭手持「毋忘南京大屠殺 追究日本屠城責任」標語，並焚燒有「東條英機」名字的道具神主牌，嚴敏華則負責拍攝。兩人其後同被捕。

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