國歌法草案建議：立會議員宣誓場合須奏唱國歌 (21:58)

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《國歌法》去年10月於內地實施，人大常委會其後通過，將《國歌法》納入香港《基本法》附件三，由香港進行本地立法。政制及內地事務局3月提交立法會草擬《國歌條例草案》的建議內容中，訂明應由特首規定奏唱國歌的場合，和列明奏唱時出席者須肅立莊重，中小學生須學唱及了解國歌歷史，禁止更改歌詞及歪曲貶損等行為，違法者可被罰款5萬元及監禁3年。

現時立法會議員宣誓就任前，立法會不會播放國歌。有立法會議員表示，當局解釋，在草案中加入行政長官、行政會議成員，以至法官及立法會議員宣誓儀式是奏唱國歌的場合，是為反映全國性法律的原意。內地《國歌法》第四條列明應當奏唱國歌的場合，即包括憲法宣誓儀式，和全國人大會議開幕等。

民主黨主席胡志偉認為，草案若清楚將奏唱國歌的場合，限制在主要官員和議員宣誓，免令市民誤墮法網，是合乎情理，可減少爭議。惟該黨的黃碧雲則指，暫時看不到有此必要，認為這會令立法會「人大化」。她指，民主黨下周一（17日）會與政制局見面，她屆時會要求政府解釋有關條文如何必要，及會否視播國歌安排是宣誓儀式一部分。

公民黨黨魁楊岳橋指，要求立法會議員和法官宣誓前奏唱國歌，是「形式主義」，與宣誓無關，批評當局事前沒有交代，令公眾無法在早前的立法會公聽會表達意見。他指，公民黨屆時的投票立場，會視乎最終條文是否「魔鬼在細節」，若影響言論和創作自由的話，便會反對。

經民聯立法會議員、基本法委員會委員梁美芬表示，政制局近日約見部分建制派議員，提及議員宣誓前要播國歌，她認為此可以令候任議員更尊重宣誓儀式。被問到可否不參加此播國歌的環節，梁認為「照計沒有大問題」，但提醒奏唱國歌時不應有作出貶損和侮辱國歌的行為。她認為，宣誓條例和《議事規則》沒有修改的話，播國歌和宣誓應不是一整套的儀式。她指，《國歌法》宜鬆不宜緊，目的不是懲罰，而是希望教育市民尊重國歌。

民建聯主席李慧琼說，歡迎《國歌法》草案盡快交到立法會，令侮辱國歌的行為不再發生。她認為，在議員宣誓前奏唱國歌，是合情合理和理所當然，有必要且可突顯立法會是一國兩制下的重要機關，並阻止有議員利用宣誓過程中「玩嘢」。

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