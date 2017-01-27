涉盜用3700萬　英冠伯明翰母公司前經理辯稱花紅　時任CEO：那我應獲4億 (19:21)

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彭彼得今供稱，1988年認識楊家誠，但至2009年前都沒有聯絡。彭彼得形容，楊家誠為人慷慨，又透露楊會在法國約會女子。2011年，楊被捕，伯明翰環球控股遭停牌，彭彼得於2012年加入董事局。其後，被告高家威（36歲）加入公司，彭彼得認為被告為公司復牌盡了不少力，其後得知被告離職時，感到十分驚訝。

彭彼得又稱，他曾多次以電郵要求被告交代公司銀行戶口記錄，但被告沒有理會。惟辯方反駁指被告，從未收過上述的電郵。辯方又質疑，事實上彭彼得對公司帳戶狀况一直知情，彭彼得反駁他有更多事要做，沒有一個行政總裁會坐下檢視每一張單據，即使李嘉誠也不會。他又指，當公司復牌後，他感到被告的忠誠度動搖，改為向公司副主席馬瑞昌匯報。

辯方質疑彭彼得刻意與公司保持距離以置身事外，又質疑彭彼得清楚知道，有關款項是由被告轉到楊家誠手中。彭彼得否認，他亦懷疑是馬瑞昌與被告一同盜取公司的金錢。

彭彼得多次指自己是一個正直的人，辯方突然問道「你是否曾任職警務人員？」彭彼得隨即變得激動，質問辯方這問題與本案有何關係。控方指辯方不應對證人作人身攻撃，彭彼得亦指責辯方大律師「你知道你的《行為守則》！」

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