涉盜用3700萬　英冠伯明翰母公司前經理辯稱花紅　時任CEO：那我應獲4億 (19:21)

管有英冠球隊伯明翰的伯明翰環球控股有限公司（現稱伯明翰體育控股有限公司），前會計部男經理被指於2013至2014年任職期間，冒簽75張支票，從公司戶口盜取逾3700萬元。他否認一項盜竊罪，今在高院續審，時任董事總經理兼行政總裁、現為大律師的彭彼得出庭作供。控方提及，被告聲稱涉案的3700萬元是他應得的花紅，彭彼得即指「那我應獲4億元」。他又透露，時任公司主席楊家誠2011年被凍結資產後，生活質素有如「由法拉利變為豐田」。
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彭彼得今供稱，1988年認識楊家誠，但至2009年前都沒有聯絡。彭彼得形容，楊家誠為人慷慨，又透露楊會在法國約會女子。2011年，楊被捕，伯明翰環球控股遭停牌，彭彼得於2012年加入董事局。其後，被告高家威（36歲）加入公司，彭彼得認為被告為公司復牌盡了不少力，其後得知被告離職時，感到十分驚訝。
彭彼得又稱，他曾多次以電郵要求被告交代公司銀行戶口記錄，但被告沒有理會。惟辯方反駁指被告，從未收過上述的電郵。辯方又質疑，事實上彭彼得對公司帳戶狀况一直知情，彭彼得反駁他有更多事要做，沒有一個行政總裁會坐下檢視每一張單據，即使李嘉誠也不會。他又指，當公司復牌後，他感到被告的忠誠度動搖，改為向公司副主席馬瑞昌匯報。
辯方質疑彭彼得刻意與公司保持距離以置身事外，又質疑彭彼得清楚知道，有關款項是由被告轉到楊家誠手中。彭彼得否認，他亦懷疑是馬瑞昌與被告一同盜取公司的金錢。
彭彼得多次指自己是一個正直的人，辯方突然問道「你是否曾任職警務人員？」彭彼得隨即變得激動，質問辯方這問題與本案有何關係。控方指辯方不應對證人作人身攻撃，彭彼得亦指責辯方大律師「你知道你的《行為守則》！」
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