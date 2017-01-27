伊院呼吸衰竭漢轉送ICU時無駁氧　調查委員會：即使無此事病人情况亦可能無大分別 (19:11)

其他報道：港大情侶西環墮海 24歲男生搶救4日不治

伊院10月公布事件，指涉事患長期病男子，9月27日因嚴重急性肺炎入院，其後併發呼吸衰竭，需要呼吸機支援呼吸。事主情况其後再惡化，需轉送深切治療部，運送時醫護使用膠囊復蘇器，以人手方式輔助病人呼吸。事主抵達深切治療部重駁呼吸機5分鐘後，心跳突停頓，經急救後恢復。醫護人員其後發現，運送事主期間使用的膠囊復蘇器，並沒接駁氧氣樽。事主延至9月30日早上死亡。

伊院根源分析委員會調查後指出，事發當晚，病房醫護人員需同時為另一危殆病人急救，「而參與急救的護士對處理有關突發情况經驗較淺」。事主當時非常危殆，醫護「面對突發情況的壓力」，因溝通不足，在運送病人前，無按一般程序檢查及記錄醫療儀器。

委員會稱，由於事主病情的嚴重性及急速惡化，「委員會認為即使沒有發生上述病人轉送事件，病人的臨牀情况亦可能沒有顯著分別」。

委員會建議，醫護人員運送情况危殆病人前，必須適當檢查及記錄所需儀器，並須先「盡量穩定」病人病情，「如有困難時應向其他較資深的同事求助」。委員會亦建議加強臨牀團隊成員運送病人期間的溝通及合作，以保障病人安全。

其他報道：安老院冲涼無遮掩 社署早知僅警告 申訴署批執管鬆法例過時 侵私隱用錯藥無法檢控

其他報道：中大生創30分鐘廉價驗流感 在家採樣照燈 拍照上傳AI分析