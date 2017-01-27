【紅磡站調查聆訊】休假路政署長作供後走後門離開　新聞官曾強調僅委員會人員可用後門 (19:04)

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有報道指，鍾錦華因沙中線事件提早退休。他於作供開首即表明，他早於2017年10月前，已通知政府準備退休，沙中線紅磡站事件則在今年5月尾才被傳媒踢爆。

鍾錦華供稱，政府於管理沙中線項目上有3大元素，包括委託港鐵處理整個項目、聘用顧問公司監察及核證，和由鐵路拓展處及屋宇署共組建築物條例小組。委員會代表資深大律師Ian Pennicott就第二個元素，問到政府與顧問公司的關係時，鍾錦華就4次指出，要交由鐵路拓展處的人員回應。Pennicott質疑，鍾不知顧問公司與政府人員合作詳情。鍾錦華否認，指日常工作由鐵路拓展處負責，他們會較清楚細節，能向委員會提供更準確的解釋。

鍾錦華承認，港鐵在監督連續牆與層板接駁有問題，需要檢討及改善。他憶述今年7月收到港鐵的信件時，指出6月15日呈交的報告內容有誤，發現港鐵在信中夾附的圖則與屋宇署的圖則有大分別，應先讓屋宇署審視才可進行工程。對港鐵報告內的螺絲帽數量有錯，鍾說當時亦有問港鐵為何會有此錯誤，惟港鐵無法解釋，由此在多方面看到港鐵管理有問題，令政府對港鐵管理層失去信心。

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