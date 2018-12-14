「道士」涉藉詞非禮母女　事主：3次遭被告「採元珠」感不適 (16:12)

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年約40歲的母親X作供稱，被告袁銘權（56歲）前年8月28日晚上到其家中，替她施法治療癲癇後，將她帶進睡房並要她躺在牀上。被告稱X身體差，有很多毛病，他可以幫X治病，並要求在場的X朋友替X脫去衣服，一絲不掛。

X續稱，被告聲稱左胸靠近心臟，可回復元氣，遂把手放在她左胸及乳頭上搓摸；被告隨後把手掃到她下體，並稱「你要有性興奮才可幫到你」，然後把手指放進她下體內。被告聲稱，此動作為「採元珠」，事後更稱已將「元珠」扔向窗外，稱「天庭會收到元珠」，並重複此動作3次。

X指，被吿行為令她不適，她亦有詢問被告是否需要再做，被告回應指「今晚做完，但下次要再做」，又指X體內有很多邪靈和2個嬰靈，「元珠」會不斷產生，故要藉「採元珠」驅魔。被告更索價8000元，但允許X分期付款，最終X當晚支付被告約2500元。案件今午續審。

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