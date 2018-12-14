高院裁一地兩檢合憲　北大教授：《基本法》並非「憲法」 (16:06)

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王磊並形容，全國人大常委會屬國家權力機關、代表國家意志，香港則為地方，「地方的法院，不可能挑戰國家的、全國人大常委會作出的決定」。他並引述「一地兩檢」的判辭指出，高鐵對香港經濟發展好處不少，《基本法》設立的其中一個目的，亦是希望保障香港長期繁榮穩定。

王磊又指出，法律上若說《基本法》是「憲法」，會帶來很多問題，因中國只有一部由全國人大常委會制訂的《憲法》，參考世界各地的例子，若有地方憲法，一般為聯邦制國家的地方議會自行制訂，但香港《基本法》並非如此，故不符合「憲法」要求；加上中國作為單一制國家，已決定了《基本法》並非「憲法」。他並稱，《基本法》的結構包括序言、港人的政治權利及義務等，框架與憲法極為相似，故一般應稱之為「憲制性法律」。

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