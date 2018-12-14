求初戀女友復合不果　青年圖放炸彈判囚32月　官：跌倒要學懂站起 (15:50)

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被告施漢瑜（25歲），早前承認2項刑事毁壞、1項管有爆炸品，及1項有意圖而製造爆炸品罪名。法官杜麗冰判刑時指，細閱被告及其親友寫的求情信後，毫無疑問被告是一個好人，富責任感，與家人關係親密。惟不幸地，被告案發前遇上祖母離世，又認為遭女友背叛，才會愚蠢地用錯誤方法發泄情緒。

法官同意被告已深感後悔，監獄的牧師亦指被告已走出傷痛，相信出獄後能重新做回好人。法官指，一方面她要保障公眾安全，因香港生活環境狹窄，一旦炸彈爆炸後果不堪設想，但另一方面被告已知錯，專家亦指其製作粗劣的炸藥，可造成的傷害十分有限。因此，法官認為本案可法外施恩，判處被告入獄32個月。

法官判刑後特意勸勉被告，「請你不要放棄自己，所有人都會跌倒，但最重要的是你要學懂站起來」。一直流淚的被告聽罷後，點頭表示「清楚」。

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