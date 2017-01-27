【紅磡站調查聆訊】監核顧問董事：誤信港鐵螺絲帽紀錄去年製作　認未曾做突擊檢查 (14:53)

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楊偉雄負責處理沙中線紅磡站擴建項目的送審文件覆核。他表示，與其團隊於今年6月起，曾3次到紅磡站地盤辦公室檢查文件，首次到地盤時，未有看到港鐵今年補做的螺絲帽檢查紀錄清單，至6月尾第二次到地盤時才看到。由於文件日期寫上2017年，故他假設檢查清單是在該年製作及簽署，亦把相關內容放入其後呈交予政府的報告中。

運基提交予政府的報告內又指出，工地有鋼筋損壞時，會插入新鋼筋補救，禮頓的紀錄顯示共有663條補救鋼筋，惟港鐵並無就此有任何紀錄。楊表示，當時曾詢問兩份紀錄上為何有分別，惟港鐵人員無法回答。報告更指，屋宇署曾要求測試補救鋼筋的拉力，但楊3次檢查文件的過程中，都無相關測試的紀錄。

運基在沙中線合約列明，需要突擊到地盤檢查，但楊承認在紅磡站擴建工程合約中，沒有進行過突擊檢查。他解釋，突擊檢查需要地盤條件配合，由於對地盤安全設施不了解，所以到地盤視察時，都需要由港鐵帶領。

早前聆訊已指出，港鐵與禮頓聘用同一間公司做設計顧問。楊偉雄表示，運基早於2015年12月發現阿特金斯顧問分別服務禮頓及港鐵，他當時有到港鐵查看相關文件，參看了禮頓及港鐵兩方顧問的架構圖，見兩隊人員並無重複，故此認為沒問題，亦有向政府匯報。

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