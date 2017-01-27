【佔中9人案】控方：案件重點在「煽動當刻意圖」　陳健民庭外發言：證供顯示市民自發佔領 (14:43)

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辯方早前指，示威目的是爭取普選行政長官，希望法庭考慮因此造成的阻礙，是否不合理。控方回應稱，阻礙是否合理和妨擾公眾，當中亦要考慮阻礙的程度、時間、地點等，又指法庭亦不是處理政治事件的地方。

另外，控方重申，本案重點在於被告煽動時當刻的意圖，及相信他人會受煽惑干犯有關罪行，而非煽動後的事態發展。

9名被告散庭後輪流發言。陳健民表示，庭上證供顯示，很多市民是自發佔領，為自身權利爭取真普選，認為港人覺醒要「命運自主」。他又指斥是警方施放催淚彈，令公眾不能和平集會，警察應該負責。

戴耀廷表示，由2013年起開始組織運動至明年裁決，為期近6年，但他和其他戰友仍沒放棄抗爭。他寄語港人仍要抱有希望爭取民主，一起干犯「散播希望」的罪。

9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。

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