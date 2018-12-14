【渣馬跑手死因聆訊】律敦治醫院花50分鐘啟動人工心肺機 (14:19)

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律敦治醫院急症室護士陳德欣指出，事主吳卓諭（終年24歲）於2015年1月25日早上8時37分入院，救護團隊即時用心外壓機和替他插喉，陳協助注射腎上腺素，至9時44分前，共打22針，惟事主仍測不到呼吸和脈搏。陳續稱，入院後10分鐘醫生就決定使用人工心肺機，但花了相當長時間找動脈和靜脈，到9時40分才成功使用該機器。

急症室醫生周珮鈴解釋稱，進行急救程序後事主都未有反應，惟設置人工心肺機耗時甚長，加上事主失血後血管收縮，心臟停止泵血，很難找到動脈，終需血管外科醫生施手術，割開大腿皮肉找到動脈，再插入粗導管。

周續稱，律敦治醫院與東區醫院合作，自2013年起設立專屬處理馬拉松傷者的醫療團隊。律敦治醫院雖然最接近維園終點站，但院方沒有人工心肺機供應，人手亦不足以作跟進治療，故需轉往東區醫院。深切治療部主管楊維德補充稱，事主急需獲得醫院提供的高階治療，而直接送往東區醫院會阻礙治療，律敦治醫院只有一部為進行「通波仔」病人而設的人工心肺機，該機器程序非常複雜，需護士長期看守和醫生候命。

死因裁判官問及為何用了50分鐘設置人工心肺機，楊解釋稱最快都要30至40分鐘，慢則1小時；事主在使用機器後約半小時測到脈搏。研訊下周一繼續。

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