高院裁一地兩檢合憲　湯家驊：法官未裁人大決定的權力　做法妥善令人信服 (10:59)

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湯家驊在商台節目上說，周官是以非常傳統的普通法原則，及過去終審法院的案例作判決，因此沒有什麼地方可質疑，認為上訴機會不大。

問及人大決定對香港的約束力，湯家驊稱人大釋法有法律效力，但人大決定則可以是行政決定，在一國兩制下，該決定應「極之受尊重，但未必法律上有效力」。但他認為，人大決定很難會違反《基本法》，因人大有權解釋和修改《基本法》。

湯家驊其後接受港台節目電話訪問時又說，憲法是具步向性、前瞻性文件，憲法之目的是彰顯一國兩制、保護港人的核心價值及自由不受其他政治考慮損害。從前瞻性角度，他指一地兩檢無削弱一國兩制之下的權利及利益，反有利於香港整體利益，且彰顯一國兩制獨特的地方，即香港可以決定是否將某地方變為口岸；這決定並非源自中央政府，而是源自特區政府。

他又表示，就算人大常委會作出決定亦是出於香港政府的要求，不是人大常委會強加於香港，因此無損一國兩制的獨特，人大常委會決定不可算為有違《基本法》。

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