【UGL事件．短片】民主黨促鄭若驊赴立會交代不起訴梁振英理據　否則提司法覆核 (22:15)

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林卓廷表示，過去律政司就行會前成員林奮強「偷步賣樓」的簡單案件，都提供5版紙的聲明，解釋不檢控公職人員行為失當等罪的理據；但對梁振英和周浩鼎所涉更複雜的案件，律政司的聲明只有兩版紙，扣除有關檢控準則、案件背景以及決定不檢控等內容，餘下對不提檢控的解釋只有約半頁紙，關於UGL案的解釋更只有短短五句，理據欠奉，難以釋除公眾疑慮。

林又提出，梁錦松涉「偷步買車」案，律政司不檢控的聲明中，都有交代兩名外國資深大律師的法律意見，以及為何不能達至成功檢控的機會。他批評，律政司今次迴避此程序，令人質疑會否是「官官相衛」，受梁振英作為前特首和現任全國政協副主席的身分影響。

林稱，已去信立法會司法及法律事務委員會主席梁美芬，指對律政司的決定難以理解；他要求參考「胡仙案」及「王見秋案」，以涉及重大公眾利益，邀請律政司長鄭若驊到立法會交代。若鄭若驊拒絕出席，民主黨會盡快提出司法覆核。

被問到為何不用「天下為公」籌得的款項打官司，林卓廷指，基金現時尚餘150萬元左右，他們在澳洲和英國還有UGL案的跟進工作進行，要預留資源。

立法會司法及法律事務委員會梁美芬回應指，將在本月19日（下周三）的會議徵詢委員意見，但她指委員會有政策不會討論個案，只會討論政策問題，認為邀請律政司長到會交代的機會不高。她又指，過去律政司曾被議員批評為何經常向外徵求法律意見，外判責任，而不自行負責其檢控的決定。

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