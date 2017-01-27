【紅磡站調查聆訊】沙中線監核顧問：一般無需到地盤巡查　靠港鐵文件紀錄監工 (20:14)

麥汝文解釋，監核顧問屬支援角色，故必須收到屋宇署轄下的建築物條例小組和鐵路拓展處的邀請，才會到工地巡查，且每次的巡查路線都由港鐵建議，鐵路拓展處與運基則按此給意見。

麥又指，團隊受路政署鐵路拓展署委聘，以確保港鐵在沙中線工程的財政、進度及公眾安全等環節，符合合約要求，但強調團隊無需到地盤巡查。不過，團隊若收到鐵路拓展署及屋宇署建築物條例小組要求，亦會到工地巡查，大約會每3個月到工地一次，每次3小時，巡查路線則由港鐵建議。

港鐵代表資深大律師Philip Boulding質疑，運基是否有做好監工的角色。他向麥展示2015年8月起地盤的紀錄照片，顯示有工人正在削連續牆頂部及移除螺絲帽，質疑運基團隊巡查時，竟未有發現並提出疑問。麥回應，部分情况下削石屎屬正常程序，而且工地範圍大，巡查時未必會見到有關工序。

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