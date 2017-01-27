「道士」涉藉「檢查屍毒」非禮母女　事主引述被告稱遭「二千年女妖」寄生 (20:06)

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年約40歲的母親X，今午出庭作供。她表示，因身體長年虛弱多病，一天需吃28至30顆藥丸，尋求中西醫、針炙或物理治療皆不見功效，最後向靈媒求助。

X稱，她曾到內地找靈媒求助，上香驅「嬰靈」；又試過拜訪「觀音教」師傅開壇作法，喝「符水」及將「珠紗」塗在身上。

直至前年，X癲癇發作，X好友的男友上門，幫她起「結界」進行「封屋」，希望靈體不能進入屋內。惟X癲癇漸見嚴重，X好友的男友自覺法力不足，便叫他師父，亦即被告袁銘權（56歲）上門協助。

被告入屋後，用手大力捉實X中指唸唸有詞，自稱正跟靈體溝通，又謂跟「地界」「天界」熟稔，可以幫X解決健康問題。被告更跟X說，有一「二千年女妖」寄生在她體內，並稱女妖企圖用X生命換命重生，進行「奪舍」程序。案件明續。

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