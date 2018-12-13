24歲渣馬跑手昏迷不治　急救員：現場僅單車隊及急救站有心臟除顫器 (20:25)

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醫療輔助隊高級行動及訓練主任徐允智稱，當日有784名隊員及28名醫生在場，其中在10公里賽道上，有逾100人執勤，人手分為巡邏小隊和單車急救隊，2至4人為一隊巡邏小隊，在1至2公里範圍內來回行走；單車隊則在兩個急救站之間來回。現場只有單車隊和急救站備有心臟除顫器共10部，但不是每部單車都裝備除顫器。

庭上讀出醫療輔助隊隊員黃玉春的證供。黃稱，事發當刻聽見「砰」一聲，看見事主吳卓諭（終年24歲）雙腳跪地，左臉貼地並有擦傷，不省人事但有呼吸。黃隨即檢查事主有否骨折，並將他反身，使用復原臥式，但事主突然雙手抽搐，失去呼吸，黃再用膠囊及面罩復甦器。事主舌頭彈出，開始面無血色，黃重複兩次向事主輸氣，直至救護車抵達。

現場負責急救的另一隊員劉美娟供指，事發後一分鐘內，她走到事主旁，事主發出「唔」的聲音，她再檢查事主，發現脈搏微弱。她續指，她當天整段當值時間，都沒有見過單車隊巡邏，但事發約2分鐘後，急救電單車就抵達。救護隊目潘國華亦指，他接報後3分鐘抵達，按程序重新做一次心肺復甦，同時救護車到場，便用心臟除顫器即場急救。

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