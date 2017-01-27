【短片】警隊成立175周年　明年1月辦大匯演　周日起向公眾派門票 (18:21)

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警察學院院長劉賜蕙表示，大匯演暨警民同樂日將於黃竹坑警察學院舉行，特首林鄭月娥將於明年1月12日出席並擔任啟動禮嘉賓。警察學院副院長陳民德說，同樂日節目豐富，包括有步操隊及警察樂隊表演無口令步操、警犬隊示範、機場特警及反恐特勤隊的反恐挑戰賽等。另外，屆時亦會展示警隊裝備，例如機動部隊的裝甲車、小艇隊的高速快艇和交通警車等。

被問會否展示「水炮車」，陳民德說，因警方是今年剛引入，還未投入服務，有關的應用仍在研究，所以不會在同樂日上展示。

另外，劉賜蕙說，警方明年將在六大總區舉行12場開放日：水警總區的長洲警署將於3月開放，港島總區的山頂警署就在4月，新界南總區的機場警署則於9月，新界北總區的青山警署在10月，東九龍總區的牛頭角東九龍行動基地就於11月開放，西九龍總區的深水埗警署則在12月設開放日。

此外，香港警隊亦與香港郵政會合辦發行一套名為「我們的警隊」特別郵票及首日封，定於明年4月30日推出。另外，警方將於5月出版一本紀念特刊，輯錄數百張精選圖片，並會在各大書局發售。

警方亦會開辦歷史建築物導賞團及展覽。例如於明年5月至9月，將會在「大館」舉行展覽，展出與警隊歷史有關的展品。另外，明年底，警方亦會與古物古蹟辦事處，在香港文物探知館舉行展覽。

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