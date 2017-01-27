【佔中9人案】黃浩銘代表律師：集會關乎爭取最基本憲法權利　質疑是否完全不能容忍 (18:46)

代表黃浩銘的資深大律師駱應淦表示，黃浩銘呼籲在分域碼頭街集會，目的是爭取真普選，此事關乎港人最基本的憲法權利。控方應證明在如此特別的政治環境，港人是否不能容忍黃浩銘所造成的阻塞。

駱應淦續說，黃浩銘沒有呼籲示威者完全阻塞分域碼頭街，亦沒有說要長期逗留；黃浩銘僅說不讓警車通過，並必須讓救護車通過，亦無強制其他車輛不能進出。另外，黃浩銘叫示威者被捕時不要反抗，放鬆身體讓警察抬走。

駱應淦指出，控方未能證明群眾聚集在分域碼頭街，會影響附近地區；並指救護車僅因此延遲數分鐘到達目的地，沒有違反消防處的服務承諾，阻塞並不嚴重。

代表另一被告李永達的資深大律師蔡維邦表示，李永達和其他示威者當日只想前往添美道聲援，他們有權利為反對「831」決定及抗議警方對待學生的方式而集會，惟警方封鎖前往添美道示威區的道路，示威人數眾多只能停留在夏慤道，並非故意阻塞道路，故李永達沒有煽動其他人阻礙夏慤道的行車路。

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