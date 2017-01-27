高院裁一地兩檢合憲　湯家驊籲勿法律政治混談　指人大行使權力是法治體現 (17:25)

相關報道：高院裁一地兩檢合憲 判辭：港法院不應無視中國憲法 設內地口岸區「體現高度自治」

湯家驊於facebook表示，今次司法覆核是「一些人對《基本法》存在根本性的誤解和不接受人大新（常）委會決定」所致，形容部分人以「切割式心態」及「斷章取義模式」看「一國兩制」和《基本法》，「硬要把政治立場拉上法庭；當法庭根據法律原則判他們敗訴時，他們又不接受法庭裁決，更說一些什麼『法治已死』之類的話，以表不滿」。

湯家驊強調，「在憲法上，人大新（常）委會是特區在一國兩制下之憲制秩序一部分」，「當人大新（常）委會行使權力時，亦是特區在一國兩制下法治的體現」。

他又說，在政治上，不接受或不尊重人大常委會的地位和權力，「也是危險的」，因等同不接受或不尊重「一國兩制」中之「一國」，把「兩制」扭曲為脫離國家憲制體系的獨立體，「這種心態莫說中央不會容忍，相信不少港人也難以接受，結果可能令一國兩制徹底失敗，逼使中央實行一國一制，這對任何人也沒好處」。

湯家驊最後呼籲要小心看清楚判辭，「不要把法律和政治混為一談」。

相關報道：【短片】高院裁一地兩檢合憲 陳淑莊：不論輸贏最後都是港人輸

相關報道：【短片】高院裁定「一地兩檢」合憲 梁國雄指會上訴 斥違背法治 籲法官記得誓詞