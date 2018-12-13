24歲渣馬跑手昏迷後不治　死者母質疑大會遲通知　律敦治轉院耗時長 (18:43)

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事主吳卓諭（終年24歲）的母親楊婉華供稱，2015年1月25日早上9時，她收到主辦方來電，稱兒子跑步時暈倒，送入律敦治醫院。楊一小時後抵達，才得悉兒子心跳曾停頓，醫生其後稱儀器不足，需轉往東區醫院。楊表示，不解調院過程耗時長，亦不知道兒子如何被急救。

香港業餘田徑總會秘書處行政總監伍于豪指，10公里賽道由城市花園對開東區走廊起步，在筲箕灣折返跑回維園終點站，賽道的坡幅微斜。根據紀錄，事主由早上7時15分起跑，用了1小時05分跑至第9公里，屬中上成績，不需衝線過終點。事主是在跑至距離終點約500米處，在銅鑼灣怡東酒店外的折返點暈倒。

家屬一方問及，事主的號碼布背面，填有緊急聯絡人資料，但直至事主送院，都沒有人通知家屬。伍解釋，醫療輔助隊很快已派員到場，或因忙於急救，未有查看號碼布。

伍續稱，渣馬舉行19年來，在致命的事故中，10公里參賽者出事故的比率較全馬或半馬參賽者高。2015年約7萬人參加渣馬，10公里賽佔總人數一半。死因研訊主任提問，田徑總會若設定問卷予10公里賽報名人士，讓他們評估自己能力，是否能保障報名人士，伍認同，亦承認總會曾討論此事。死因裁判官聞言後即質問，何以19年後仍然在討論階段，伍回應指總會未下決定。

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