雙子座流星雨周五晚高峰期　港大物理系：光污染影響每小時或僅見15顆 (16:10)

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太空館表示，本年度雙子座流星雨高峰期，預測是明晚約8時半。流星雨輻射點約於明晚7時半，由東北面升出地平線，至翌日（15日）凌晨約2時半到達天頂。明日適逢上弦月，月亮約於晚上11時半西沉，市民可於明晚至後日日出前觀賞今次流星雨。

太空館助理館長劉啟業指出，要觀賞雙子座流星雨，最重要是天氣好、無雲，及要選擇光污染較少的地方觀星。他建議有興趣的市民，可到石澳、西貢或船灣淡水湖等地，觀賞是次流星雨。

天文台預測，本港未來兩三日大致天晴，明日氣溫介乎15至19度。天文台的自動分區天氣預報顯示，雙子座流星雨有利觀賞地區之一的西貢，明晚至後日凌晨天色良好。

港大物理系則指，120顆的「每小時天頂流星數」（Zenith Hourly Rate，簡稱ZHR），只是「理想化的最高值」，但今次雙子座流星雨輻射點不在天頂，且部分時間有月光影響，加上本港光污染嚴重，令可見流星數目大減。系方利用美國太空總署流星專家Peter Jenniskens的模型，根據本港光污染情况，計算出若天氣許可，在西貢天文公園等視野廣闊及較黑暗的郊區，每小時最多恐只見到10至15顆流星；在香港市區，更可能一小時都看不見一顆。

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