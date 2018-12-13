【短片】高院裁一地兩檢合憲　陳淑莊：不論輸贏最後都是港人輸 (15:54)

相關報道：高院裁一地兩檢合憲 判辭：港法院不應無視中國憲法 設內地口岸區「體現高度自治」

陳淑莊形容，全國人大常委會在未有一地兩檢草案前，作出的「決定」是如同「釋定法」。今次判詞中亦有引用並確立，不論人大事前「釋定法」，還是事後根據《基本法》程序釋法，都有等同地位。她批評人大的「釋定法」，對香港司法制度是「緊箍咒」。

她又指，人大「決定」的內容不單解釋一地兩檢，還指香港立法會要就一地兩檢制定法律。她形容，此舉形同人大「魔爪」已影響立法會，人大的決定可指揮立法會的決定。

陳淑莊認為，即使今次申請人勝訴，政府都有可能提請人大就香港事務釋法，此是對香港法治的破壞，「不論輸贏，到最後香港人都是輸，《基本法》對港人的保障愈來愈褪色」，對立法和司法這兩個香港重要基石影響深遠。

她提到，按判詞內容，法官對一地兩檢的邏輯，是《基本法》沒有指一地兩檢違法，沒有排除一地兩檢不可做，所以就可以做；她指，若根據此邏輯的話，有很多事都可在香港做，因為《基本法》不可能囊括《基本法》訂立後每一個狀况，擔心《基本法》保障的自由和人權都會受到影響。

陳又指，法官在判詞內指出，一地兩檢不會在香港更多地方發生，因今次是個別個案。陳說，對此會「拭目以待」，因判詞中提到過關更快更方便等都是考慮點，擔心可能有更多關口會據此實施「更快捷安排」。

其他報道：【佔中9人案】辯方：張秀賢無呼籲無限期逗留 不能排除警放催淚彈間接致佔領金鐘

其他報道：錯誤用藥非可檢控罪行 多次違規無撤牌 申訴署斥社署監管安老服務不足