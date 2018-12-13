「道士」涉藉「檢查屍毒」侵犯母女　事主：不信被告所言仍遭非禮 (15:09)

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庭上播出女兒Y（案發時15歲）的會面錄影。Y供稱，被吿袁銘權（56歲）去年3月下旬某夜，到家中替母親X施法，Y看見母親過程中失魂落魄、瞪大雙眼、「好像想吃人」一般，被告則不斷大力拍打母親，使母親吐出一些綠色液體。Y覺得害怕，隨後便睡着，直到翌日凌晨3至4時，Y朦朧中看見被告進入她房間，並感到被告伸手進她衣服內摸胸和下體，Y明言感到不舒服，質問被告「做咩」，被告則回應「幫你檢查有沒有屍毒」。Y供稱，她案發後不斷發噩夢，夢見被告追斬她，並因此失眠。

Y在會面錄影中續稱，被告於案發前已曾到家替母親施法數次，他沒交代所屬宗教或團體，只稱自己是「正道」，了解「天界」、「靈界」及「冥界」法術。Y又指，被告曾給她草藥洗澡用，惟Y謂「我信基督教，不信這些」，並將草藥扔棄。

Y在辯方盤問下，更供出初次與被告相遇經過。Y憶述，她於前年某日回家時，看見母親羊癎症發作，倒卧地上。母親好友及其男友建議「找師傅幫手」，被告到場後則上前施法，不斷拍打母親。Y見狀後情緒激動，要求召救護車，惟被告拒絕，並用力按着Y雙手籲她冷靜。Y續稱，她於去年3月某日在街上暈倒，被告上前拍醒她並指她「鬼上身」，但Y堅持只是身體不適，更稱「唔關嗰啲嘢事」。

惟辯方質疑，Y為何被非禮後不馬上求救，而是待母親決定報案後才指證被告。Y則稱，當時感到害怕，且認為母親十分相信被告，「講佢都唔會信」。案件今午續審。

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