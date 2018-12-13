【紅磡站調查聆訊】工程設計顧問：港鐵交屋宇署圖則不反映施工實况 (15:01)

阿特金斯（Atkins）結構團隊主管（A隊）李運祥今日上庭，其團隊是為港鐵制訂沙中線工程施工圖。政府代表大律師周偉倫盤問時指，港鐵2015年7月尾上交兩份文件，包括設計報告，與臨時挖掘及加固工程的申請。周指，港鐵雖在報告背景中稱，是交代連牆層鋼筋接駁細節，不過圖則仍只反映用螺絲帽接駁連續牆及月台層板。

周偉倫問證人，「如當局收到報告圖則後，理解此為施工實况，是否合理」。證人同意，並進一步承認，圖則是介紹設計原意，「阿特金斯只負責設計而非監督」，因此不會派人監督施工實况，圖則單純依靠手頭文件更新。

庭上另提到港鐵同月呈交政府另一份文件，內裏夾附臨時挖掘及加固工程的申請，提及有文字交代新設計方案，並附有阿特金斯代表，包括李運祥等簽名。但李稱對有關內容無印象，並認同「如有新設計不應是以文字，需要以圖則交代」，但當時無收到任何指示製作新圖則。

其他報道：工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭

其他報道：馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」