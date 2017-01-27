【佔中9人案】辯方：張秀賢無呼籲無限期逗留　不能排除警放催淚彈間接致佔領金鐘 (14:10)

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代表張秀賢的資深大律師潘熙表示，2014年9月26日學生因闖入公民廣場被捕後，張當時是呼籲示威者留守至警方釋放被捕學生，以及要求重奪公民廣場，而非呼籲群眾無限期逗留。

有關控方指張秀賢的行為造成公眾妨擾，潘熙指警方在2014年9月26日起封鎖添美道馬路，而26日至27日集會獲發不反對通知書，故張秀賢當時呼籲示威者在此聚集，不會造成妨擾；而張當時呼籲示威者重奪公民廣場，而公民廣場屬私人地方，亦不會妨擾公眾。

代表鍾耀華的資深大律師戴啟思表示，市民自發參與9月27日及9月28日在添美道的示威，控方亦無證據指出警方此兩日企圖清場，故市民超過預定時間逗留，也不一定是妨擾。

戴啟思陳辭末段稱，不能排除警方在9月28日施放催淚彈，是群眾佔領金鐘的間接原因，並解釋指自施放催淚彈後，示威情況變得混亂，未能驅散群眾，反而令示威者增加，才導致金鐘出現長達兩個半月的佔領，並質疑警方施放催淚彈是否合乎規定。

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