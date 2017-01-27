立法近廿年　逾八成中成藥仍未獲證冊證明書　申訴署斥食衛局衛生署「責無旁貸」 (13:57)

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申訴專員公署主動調查發現，在《中醫藥條例》中有關中成藥的定義中，加入了「純粹」字眼，造成規管上的漏洞。申訴署解釋，市面上有不少「中藥保健食品」，主要成分為中藥，但加入了少許非中成藥的成分，如葡萄籽，便毋須註冊可在市面出售，不受《條例》規管。

另外，現時針對中成藥產品有3種註冊證明書，除「中成藥註冊證明書」外，另外兩種為過渡安排證明書。公署表示，註冊制度進展緩慢。由2003年條例有關中成藥註冊部分生效至今年6月30日，共18,141宗申請，但獲批「中成藥註冊證明書」的只有1539宗，另逾30%獲過渡安排證明書、逾50%被拒絕或主動撤回申請。同時，不少業界人士向公署反映，政府的支援及溝通不足，如合資格的化驗所不多、註冊要求嚴苛、成本高昂等。

公署認為，若情況持續但政府不作有效監管，在市場充斥的保健食品可能令市民健康受威脅。公署建議，食衛局應檢討現行法例，堵塞法例漏洞。同時應檢視註冊制度，探討大量申請長期過渡的原因。

局方回應，認同有需要加強規管，大致接納公署的建議。

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