公共Wifi？免費充電器？　調查指逾半青少年網絡安全意識欠佳 (13:44)

在網絡安全措施方面，調查發現近八成受訪者不太重視網絡安全問題，如不會在加入社交網站前閱讀政策指引或定期更新手機密碼等。

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調查另發現，緊密的「親子關係」、「抑鬱症狀」及「感同身受能力」，與網絡違規行為如下載非法軟件，及網絡侵害如曾將他人相片移花接木達至恥笑效果等，關聯並不顯著。

城市大學人文社會科學院副院長（研究及深造教育服務）黃成榮指在犯罪學上，有說法如親子關係好便較少規違行為，是次調查卻顯示親子關係愈好和網絡侵害行為愈少的關聯極低，反而若青少年缺乏網絡安全意識和網絡違規行為的關聯極強，其關聯度有0.622。

青協「青年違法防治中心」督導主任陳文浩表示，部分青少年以為在網絡世界可不負責任地匿名行事，建議應從小學開始加強青少年有關網絡守法及安全意識的觀念。

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