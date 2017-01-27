【短片】錯誤用藥非可檢控罪行　多次違規無撤牌　申訴署斥社署監管安老服務不足 (12:58)

監管所有安老院運作的《安老院條例》及《安老院規定》自1996年起實施，至今超過22年，但人手編制及其他營運要求之重要規定，一直未作修訂。種種的嚴重違規行為，如侵犯院友私隱、錯誤用藥等，社署均無權檢控。其中有個案，安老院C為院友丙進行腹膜透析時，錯誤注射了10000單位的肝素鈉注射液，等同醫生指引用量2000單位的5倍，令院友丙留院近三星期。但原來錯誤用藥非社署可據法例檢控罪行，申訴專員公署建議，社署應檢討及修訂《條例》，如將錯誤用藥等納入法例。

申訴專員公署亦批評，社署對違規安老院的檢控過於寬鬆。2014/15至2016/17年度3年間，僅得16宗檢控並獲定罪的個案。雖然2017/18年度增加至23宗，但公署認為仍屬偏低，而過去4年更未有撤銷或暫時吊銷任何安老院的牌照。有個案於33個月內多次違規，如人手不足、不當使用約束物品，但社署只平均每3個月發出一項警告或「糾正指示」，而未有及早撤牌。

另外，申訴專員公署指社署對安老院的巡查機制及向公眾提供安老院違規事項資訊均不足。公署建議，社署應加強執管及提高資訊透明度。

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