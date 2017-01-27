【UGL事件】指律政司無講理據僅有結論如內地　張達明斥一國兩制走樣 (10:23)

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張達明指，過往「偷步買車」事件中，時任律政司以長達十數頁的聲明，並聘請海外專家，以確認無證據檢控的理據。然而這次UGL事件中聲明，篇幅僅有一兩頁，內容僅有結論，跳過理據。他指「偷步買車」事件中時任律政司的做法是基本要求，覺得現時律政司做法非常離譜，反問「偷步買車」事件關注大，還是UGL事件關注大。

張達明又形容上述律政司做法，與內地司法系統做法一樣，斥如今「一國兩制」走樣，嘆如今愈來愈不熟悉香港司法系統運作。被問及有關理據屬商業資料，是否適宜公開時，他說事件涉及重大公眾利益，更有機會影響香港「廉潔之都」形象，故可凌駕商業利益。

張達明其後又在社交網站發帖，稱：「大家只需要比對昨天律政司解釋為何決定不檢控梁振英的聲明，與2003年刑事檢控專員解釋為何決定不檢控梁錦松的聲明，便可以看得出今天的律政司怎樣偏離既定程序及原則。但權在他手，夫復何言！」

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